Danni del maltempo, lo sportello del Pd di Desio ha aiutato i cittadini. Il servizio gratuito ha fornito supporto nella compilazione della richiesta di risarcimento danni a Regione Lombardia

Servizio attivato a novembre

Un supporto concreto ai cittadini nella compilazione dei modelli di richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi che si sono verificati dal 24 al 31 luglio 2023 (le forti grandinate che proprio a Desio hanno causato ingenti danni). E' quanto ha fatto il circolo del Pd di Desio che dal mese di novembre ha attivato uno sportello gratuito per aiutare i desiani a partecipare al bando aperto da Regione Lombardia.

"Per ottenere tale risarcimento era necessario formulare una richiesta entro il 4 dicembre 2023, utilizzando la piattaforma Bandi online di Regione Lombardia, ma, nel corso delle nostre interlocuzioni con i cittadini, abbiamo scoperto che molte persone riscontravano difficoltà, pertanto, avendo competenze in tal senso all’interno del nostro partito, abbiamo deciso di metterci a disposizione dei nostri concittadini per facilitare loro l’esercizio di un diritto. Il tutto a titolo volontario e gratuito" hanno spiegato i componenti de circolo desiano.

Appuntamenti nella sede del Pd

Angelo Paola e Jenny Arienti hanno accolto, su appuntamento, le persone nella sede del Pd di Desio in via Fratelli Cervi, accompagnandoli passo passo nelle diverse fasi di compilazione del modello, ma hanno fornito anche, laddove richiesto, un servizio di consulenza a distanza tramite Messenger e WhatsApp dato che anche attraverso questi canali sono arrivate diverse richieste di aiuto, di informazioni sul bando e di supporto nella compilazione.

“È stato molto bello aprire le porte del Circolo Pd di Desio alla cittadinanza che si è rivolta a noi per usufruire di un servizio utile e gratuito e poter fornire una risposta ad un bisogno e ad un’esigenza concreta che abbiamo rilevato sul territorio – afferma Angelo Paola, dirigente del Pd di Desio e membro della Direzione provinciale - Siamo consapevoli del fatto che la nostra disponibilità non sia arrivata a tanti altri cittadini che, di sicuro, avrebbero avuto bisogno; cercheremo di essere più capillari nella divulgazione delle informazioni e offriremo sempre maggiori disponibilità per arrivare a più persone possibile. Elemento comune a tutti gli incontri è stata la difficoltà delle persone a causa dell’eccessiva burocrazia anche per la “semplice” richiesta di risarcimento per danno: dall’accesso al portale con Spid o con CIE che richiedevano processi preliminari di identificazione, fino alla compilazione dei vari moduli tramite un sistema informatico che spesso dava dei problemi; ovviamente non tutti sono in grado di utilizzare questi sistemi. I cittadini hanno apprezzato il nostro aiuto poiché hanno visto attenzione da parte nostra e competenza nel saperci muovere all'interno di questo labirinto burocratico”

Consulenza e aiuto nella compilazione

Angelo Paola e Jenny Arienti hanno fornito tutte le informazioni che riguardavano il bando e ciò che il cittadino doveva sapere per poter aderire alla richiesta di fondi messi a disposizione dalla Regione per il ripristino dell'abitazione principale; un servizio di consulenza sia da un punto di vista contenutistico del bando, sia da un punto di vista pratico di compilazione dei vari modelli in base al quale poi le persone hanno potuto valutare come fosse più opportuno muoversi nelle situazioni specifiche.

Un supporto molto apprezzato

"Il nostro supporto è stato molto apprezzato e alcuni erano persino increduli quando gli è stato detto che era un servizio gratuito e gestito da meri volontari – ha dichiarato Jenny Arienti, consigliera comunale del Pd di Desio e delegata a Lavoro e Attività produttive in segreteria provinciale - Ci siamo resi conto che molti dei nostri cittadini avevano necessità di un supporto burocratico e che senza questo aiuto probabilmente avrebbero rinunciato ai loro diritti. È stato uno sportello introdotto in via sperimentale ma, visto il buon esito, ci attiveremo anche per altre questioni.”

"La persona al centro di tutto"

Concorde anche Angelo Paola che ha aggiunto: