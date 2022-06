Della Torre resta sindaca di Sulbiate

Carla Della Torre sindaca di Sulbiate per altri 5 anni.

Netta affermazione

Netta affermazione per la candidata di "Per Sulbiate" che ha vinto con ampio margine in tutte e tre le sezione del paese, su Davide Brambilla di "Più Sulbiate" che ha tenuto testa in particolare solo in una sezione.

Della Torre quindi resta alla guida del paese per altri 5 anni.

Seguono aggiornamenti sui dati definitivi.