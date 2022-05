Desiderati torna in sella e presenta la sua squadra: "Siamo qui per il bene di Lesmo"

L'ex sindaco Marco Desiderati torna in sella dopo dieci anni e nella giornata di oggi, sabato 14 maggio, ha ufficializzato la squadra che lo sosterrà alle elezioni. La lista "Si Può Fare" sarà sostenuta da Lega e Forza Italia, ma anche dalle civiche "Lesmesi" e "Alleanza Per Lesmo".

Presenti al battesimo della lista anche i referenti dei due partiti, tra cui l'assessore regionale Fabrizio Sala (Forza Italia), il consigliere regionale Andrea Monti (Lega) e l'ormai ex onorevole del Carroccio Massimiliano Capitanio. Accanto a Desiderati anche gli storici coordinatori locali, Paola Gregato e Carlo Colombo, che dopo le esperienze del passato affiancheranno l'ex borgomastro anche in questa avventura elettorale.

"Siamo qui per sostenere un'alleanza solida e naturale tra due partiti che a Lesmo ha scritto la storia - l'endorsement dei vertici dei movimenti politici - Marco è un amico, ma anche una persona competente, capace e autorevole che si è sempre spesa per il bene del paese e per il quale oggi si rimette in gioco. Lesmo, durante i suoi anni gloriosi, era un vero punto di riferimento per la Brianza e ci auguriamo che grazie a Marco possa tornare a esserlo. Abbiamo scelto lui perché convinti che sia l'uomo giusto per riportare il centrodestra al governo"