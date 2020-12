Desio: accordo per la manutenzione delle fontane. Verrà riattivata anche la Roggia di Villa Tittoni

convenzione firmata tra il Comune di Desio e BrianzAcque, per la conduzione e la manutenzione di sei fontane pubbliche di proprietà comunale, nonché della storica roggia di Villa Tittoni. Un accordo per tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, programmabili e non, per una migliore gestione delle fontane pubbliche comunali. E’ il contenuto dellafirmata tra il, per la conduzione e la manutenzione di

accordo per la manutenzione delle fontane. Verrà riattivata anche la Roggia di Villa Tittoni

Si tratta dei beni situati rispettivamente nel parco di Villa Tittoni, in piazza Don Giussani, in piazza Conciliazione, in Largo degli Alpini, in via Lampugnani/via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Due Palme/Via San Giuseppe. La Roggia nei pressi di Villa Tittoni, ferma da alcuni decenni, verrà riattivata con importanti interventi di tipo edilizio e impiantistico attraverso il ripristino del sistema di pompe e di filtraggio dell’acqua. Il periodo di funzionamento delle fontane copre circa 9 mesi all’anno, indicativamente da marzo/aprile sino a ottobre/novembre, con una durata giornaliera stimata che oscilla tra le 10 e le 12 ore, con punte di 16 ore nel periodo estivo.

Gli interventi

Si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione di tutte le parti e/o pezzi danneggiati o soggetti a ricambio periodico. Sarà effettuato un costante controllo del regolare funzionamento e del decoro della fontana, con attività di pulizia manuale (rimozione dei rifiuti tramite apposite attrezzature), con dosaggio di reagenti per la sanificazione e la conservazione della qualità organolettica dell’acqua e delle superfici delle stesse. Di durata biennale (prorogabile), prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie, a fronte di un canone annuo fisso per ciascuna fontana, il cui importo complessivo ammonta a 14.640,00, oltre ad eventuali costi per interventi straordinari relativi alle sole opere edili. E’ invece di 80 mila euro la manutenzione straordinaria e la riattivazione della storica Roggia di Villa Tittoni.

Cura sarà periodica e costante

“Abbiamo firmato un accordo sulle fontane cittadine per intervenire sulla loro manutenzione – spiega il Sindaco Roberto Corti. Grazie all’affidamento del servizio a BrianzAcque, la cura sarà periodica e costante. La società è in possesso di tutte le competenze ed esperienze necessarie alla progettazione degli interventi funzionali alla corretta manutenzione delle fontane pubbliche ornamentali di proprietà del Comune. Questa convenzione rappresenta inoltre una forma di collaborazione tra soggetti pubblici, finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, come la gestione di dotazioni relative al bene acqua”.

(foto dal sito del Comune di Desio)