Desio: siglata collaborazione con Assolombarda per attrarre investimenti in città

E’ stato siglata tra Comune di Desio e Assolombarda Milano, Monza e Brianza e Lodi un’intesa che dà avvio a una collaborazione di monitoraggio e analisi della fiscalità locale. L’iniziativa punta a individuare possibili interventi operativi che fungano da leva per attrarre investimenti, imprese e start up sul territorio desiano e che incentivino realtà economiche già operanti sul territorio cittadino.

Sotto la lente di ingrandimento, grazie anche al centro studi dell’associazione degli industriali che monitora la fiscalità nel grande bacino di competenza, saranno posti i tributi locali, le tariffe e gli oneri di urbanizzazione.

Il patto si concretizzerà in incontri di confronto e consultazione periodici, lo studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti anche attraverso il consolidamento dei canali digitali, già potenziati dall’Amministrazione comunale, fino allo studio e adozione di misure di vantaggio e incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività economiche sul territorio del Comune di Desio e alla riqualificazione di quelle già presenti.

Gli uffici coinvolti dal patto saranno l’Area gestione risorse per il Comune e il Settore fisco e diritto di impresa per Assolombarda.

“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta – commenta il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Jennifer Moro. La linea che abbiamo impresso al Comune all’inizio del mandato è quella di individuare le azioni più efficaci per favorire le attività economiche esistenti e attrarne di nuove, soprattutto giovani e start up. In questo ultimo anno segnato dalla grave emergenza pandemica abbiamo agito su tutte le leve possibili per alleviare l’impatto dei tributi e delle tariffe comunali su famiglie e anche sulle imprese”.