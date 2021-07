Otto pannelli che saranno posizionati nei luoghi di passaggio più frequentati di Desio per tutta l’estate e una pubblicazione di 12 pagine formato A4 con foto e numeri di sintesi (la potete leggere qui) per raccontare alle famiglie desiane i risultati principali raggiunti dall’Amministrazione Corti in dieci anni di mandato.

Dieci anni di mandato dell'Amministrazione Corti, presto online il bilancio di mandato

Un anticipo nell’attesa del più approfondito bilancio di mandato (una pubblicazione di una quarantina di pagine), che sarà pubblicato nei prossimi giorni e consultabile sul sito web del Comune di Desio. Li ha predisposti il Comune con la consulenza scientifica e metodologica della società Refe, Strategie di Sviluppo Sostenibile, che ha scandagliato i documenti di programmazione e rendicontazione ufficiali dell’Amministrazione comunale, ricavando i risultati fondamentali del doppio mandato del Sindaco Roberto Corti, dal 2011 a 2021.

Per misurare l'attività svolta

Un documento rigoroso e oggettivo predisposto seguendo le direttive governative che raccomandano la pubblicazione di report che permettano ai cittadini di misurare l’attività svolta e gli effetti prodotti sulla comunità dall’attività amministrativa svolta dal Sindaco e dall’amministrazione comunale, di cui è responsabile. Il Bilancio di mandato è suddiviso in temi chiave politico amministrativi, ai quali sono stati associati i principali risultati, con foto e numeri: legalità e partecipazione, mobilità dolce e più sicura, riqualificazione del centro e dei quartieri, consumo zero di territorio e politiche ambientali orientate alla sostenibilità, servizi comunali on line e attenzione ai bisogni, vecchi e nuovi, decisamente aumentati dopo il covid. E poi sostegno al commercio cittadino, a cultura ed eventi puntando su Villa Tittoni e collaborando con le associazioni, radicale riqualifica del patrimonio scolastico e di quello sportivo.

Corti "Abbiamo impostato una politica amministrativa solida e trasparente"