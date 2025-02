Novità nella politica a Seregno. Il consigliere di maggioranza Pietro Amati si è dimesso da presidente del Consiglio comunale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, il consigliere comunale di Seregno al centro, Pietro Amati, ha comunicato alla conferenza dei capigruppo di rassegnare le dimissioni dall’incarico di presidente del Consiglio comunale. La decisione è da ricondurre a motivazioni esclusivamente personali.

Il sostegno alla maggioranza

Amati ha confermato che continuerà a rivestire l’incarico di consigliere e di sostenere la maggioranza di Centrosinistra guidata dal sindaco Alberto Rossi che attualmente amministra la città. Appena possibile sarà convocato il Consiglio comunale per l’elezione del sostituto. Il primo cittadino ha espresso a Pietro Amati il ringraziamento di tutta l’Amministrazione per il lavoro svolto in questi anni.