Dimissioni del sindaco, le opposizioni: "Dispiace per come sia finita, ora guardiamo avanti"

Nessuna stoccata, nessuna polemica. Piuttosto una mesta presa d'atto della situazione e la consapevolezza che ora il tempo per presentare una lista alle prossime elezioni stringe. Questa la posizione delle tre liste di opposizione dopo l'annuncio da parte del sindaco di Lesmo di voler lasciare l'incarico.

Le opposizioni dopo le dimissioni del sindaco

Certo, in altre circostanze i consiglieri di minoranza avrebbero esultato nel veder cadere il proprio "nemico". Ma non stavolta, perché non solo non è una vittoria politica, ma porta con sé un prezzo altissimo che tutti ora devono pagare. E infatti nessuno se l’è sentita di mettere il proverbiale dito nella piaga, preferendo invece pensare a cosa succederà da domani.

"Ora guardiamo avanti"

"E’ un momento difficile per tutti, ma ovviamente la persona e le motivazioni che l’hanno condotta a prendere questa decisione vanno rispettate - dice Tino Ghezzi di “IdeaLesmo” - D’altro canto però è un vero peccato, perché si poteva sicuramente fare di più, provare a proseguire fino alla fine del mandato. E invece rimane quel senso di incompiuto che non fa bene al paese e ai lesmesi. Ora guardiamo avanti e alle elezioni, ma siamo a marzo praticamente e questo vuol dire che ci sono due mesi scarsi per presentare un progetto seria e una lista di persone disposte a rimettersi in gioco. Non sarà facile".

"Pronti alle elezioni"

Operazione non semplice nemmeno per chi ha puntato alla fascia tricolore meno di diciotto mesi fa:

"Aldilà delle battaglie in Consiglio comunale, personalmente sono dispiaciuto per la decisione di Montorio: lo posso capire, si tratta di un impegno importante che sottrae tanto tempo e risorse - aggiunge Luca Zita - Purtroppo però è un atto che danneggia la cittadinanza, che ora si trova senza un'Amministrazione, anche se apprezzo il senso civico di garantire la possibilità di far tornare al voto i lesmesi alla prima occasione utile. Appuntamento al quale noi ci faremo trovare pronti: anzi siamo già pronti a lavorare per il bene di Lesmo. Ora dialogheremo con le altre forze e vedremo cosa emergerà dal confronto".

"Puntiamo a vincere"

Riferimento sibillino al grande rivale, Marco Desiderati, che invece il sindaco lo ha già fatto e può vestire i panni del collega dimissionario.

"Pur non avendole compreso a pieno, rispetto le motivazioni che hanno spinto Montorio a ritirarsi: se non se la sentiva più di proseguire allora ha fatto bene a dimettersi, in condizioni difficili sarebbe stato più deleterio proseguire - sottolinea l’ex borgomastro - Da avversario non avrei voluto sconfiggerlo in questo modo, ovviamente, ma avrei preferito farlo sul piano politico e delle idee. Mi sento comunque di ringraziarlo per la sincera dedizione con cui si è dedicato in questo anno e mezzo alla comunità perché non è facile trovarsi al suo posto. Detto questo, dobbiamo andare oltre. Dopo aver perso per una manciata di voti due anni fa, è arrivato per noi il momento di vincere e di dimostrare che la scelta fatta su di me dagli elettori nel 2022 non era sbagliata".

La campagna elettorale è appena iniziata.