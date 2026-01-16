Dipendenti comunali sotto stress a Carate Brianza: per loro arriverà uno psicologo

Nel sondaggio tra impiegati e lavoratori è emerso «malessere organizzativo e relazionale». Chiesti anche due spazi «per il recupero delle energie».

A Carate Brianza i dipendenti comunali sono sotto stress e, per loro, arriverà uno psicologo.

La richiesta del Cug di Carate Brianza alla Giunta

O, almeno, così è stato chiesto dal Cug – il Comitato unico di garanzia – che si è riunito a fine novembre e sulla cui proposta la Giunta del sindaco Luca Veggian ha deliberato poi di approvare, previa disponibilità di bilancio, il Piano delle Azioni Positive, ovvero il documento strategico predisposto dalle pubbliche amministrazioni per rimuovere ostacoli e garantire la piena parità di opportunità e il benessere tra uomini e donne sul lavoro.

La richiesta del Cug – l’organismo paritetico istituito (come previsto dalla Legge) per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione, il benessere organizzativo e contrastare ogni forma di violenza sul posto di lavoro – ha fatto seguito all’analisi dettagliata del questionario sul benessere lavorativo rivolto a tutti i dipendenti del Comune nel corso dello scorso anno.

Malessere a livello organizzativo e relazionale all’interno dell’Ente

Dalle risposte dei dipendenti del Municipio di Carate Brianza sono emerse «una serie di criticità» relative «ad alcune segnalazioni di malessere a livello organizzativo e relazionale all’interno dell’Ente». Di qui, la proposta rivolta alla Giunta di attivare presto uno sportello psicologico per i lavoratori.

Nella riunione del Comitato unico di garanzia è stato anche proposto di individuare uno spazio all’interno dei due palazzi dove ha sede il Municipio (quello Vecchio e quello Nuovo, ndr) da poter utilizzare come «luogo di decompressione» proprio per i dipendenti, «pensato per ridurre lo stress e la distrazione, migliorare il benessere e favorire la concentrazione e, anche, il recupero delle energie».

L’Esecutivo di Centrodestra ha preso atto delle richieste e, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, provvederà ad individuare la figura di uno psicologo di supporto ai dipendenti comunali sotto stress e a definire gli spazi, all’interno dei palazzi pubblici, dove poter riservare ai lavoratori momenti e pause rigeneranti.