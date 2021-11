Lutto in città

Esponente di rilievo della Democrazia Cristiana, era stato anche consigliere comunale e assessore.

Domani l'addio all'ex sindaco Pietruccio Rampi. Guidò Desio dal 1982 al 1987 e dal 1989 al 1993. I funerali lunedì 22 novembre, alle 14,30 in Basilica.

Chi era l'ex sindaco

Originario di Mortara era arrivato a Desio (dopo una brevissima parentesi a Varese) con la famiglia dal momento che il papà Luigi era stato trasferito a lavorare in una banca della città. Qui aveva sposato l'adorata moglie Anna dalla quale ha avuto tre figli: Elena, Giorgio, Luca, sei nipoti e due pronipoti.

Aveva appena compiuto 88 anni, il 16 novembre. Lucido fino alla fine, se ne è andato in punta di piedi dopo essere stato protagonista attivo e in prima persona della vita politica e amministrativa di Desio. Democristiano doc, era stato infatti consigliere comunale, assessore e sindaco.

Nel 1983 aveva accolto il Papa, quando Karol Woytyla aveva fatto visita a Desio.

Politica, ma anche lavoro e associazionismo

La politica era stata la grande passione, ma il nome di Rampi è legato anche alla sua attività lavorativa e all'associazionismo cittadino. Laureato in Giurisprudenza, era stato legale in campo assicurativo, poi si era dedicato all'attività forense: prima allo studio legale Carpinelli, poi in proprio.

Ma di Rampi si ricorda anche il trentennale impegno come docente di Diritto ed Economia Politica al Collegio Pio XI.

Amante di basket e bici, era stato vicinissimo all'Aurora Desio, ma anche presidente onorario di Aido, Alpini, Pro Desio e Associazione Carabinieri.

L'ex sindaco Pietruccio Rampi, il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Nella giornata di ieri è arrivato anche il cordoglio dell'attuale Amministrazione comunale attraverso il messaggio del neo sindaco Simone Gargiulo.

"Questa mattina abbiamo appreso con enorme tristezza della scomparsa dell’Avvocato Pietruccio Rampi. Professionista stimato, eletto per la prima volta Sindaco della nostra Città nel 1982. Pietruccio Rampi fa parte di quella generazione che ha insegnato a tutti noi cosa significhi essere professionisti e soprattutto cosa significhi essere politici e pubblici amministratori; ha sempre svolto il suo ruolo con dedizione e rispetto per le Istituzioni, dando lustro alla Città e lasciando in tutti coloro che l’hanno conosciuto un bel ricordo. Come si suol dire “un uomo di altri tempi” un uomo dal quale trarre ispirazione e insegnamento. Un pensiero speciale alla sua famiglia alla quale sono legato per l’amicizia fraterna che mi lega a Luca e Giorgio, amici e compagni preziosi. Buon viaggio Sindaco Rampi, io, tutta l’amministrazione e la Città di Desio tutta ci uniamo in un abbraccio virtuale a tutta la Sua splendida famiglia".

