Si è svolto questa mattina, sabato 1 marzo, nell'aula consiliare di Cesano Maderno, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia per l’elezione del nuovo presidente del Circolo dopo i due anni di commissariamento. Eletto per acclamazione Roberto Melotto, 65 anni, pensionato di Cascina Gaeta al debutto in politica.

Dopo due anni Fratelli d'Italia ha di nuovo il presidente

Entrano nel Direttivo: Ruggero De Luca e la moglie Melania Modina, Giuseppe Donvito, Laura Buonofiglio e, nominati dal nuovo presidente del Circolo, Gaetano Vincenzi, capogruppo di FdI in Consiglio comunale e Marco Ledda.

Obiettivo: Centrodestra unito alle prossime Amministrative

Durante il congresso presieduto da Luca Zita, consigliere comunale a Lesmo, anche il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Federico Romani è intervenuto per dichiarare il proprio sostegno a Melotto e al Direttivo, con l'augurio che possano lavorare al meglio "perché Cesano Maderno possa rivedere la luce che si merita". Riferimento chiaro alle Amministrative 2027.

Anche i rappresentanti politici delle forze di Centrodestra in città, Michele Santoro, capogruppo in Consiglio comunale e consigliere provinciale di Forza Italia, e Marina Romanò, capogruppo in Consiglio comunale e consigliera provinciale della Lega, hanno sottolineato l'importanza di un Centrodestra unito verso il traguardo delle Comunali del 2027. In Aula anche un terzo consigliere provinciale, il seregnese Giuseppe Azzarello, e poi il vicesindaco di Bovisio Masciago Luciano Geminian.

Il nuovo presidente Melotto ha ribadito l’impegno a lavorare al fianco della cittadinanza, affrontando le sfide locali e dando voce alle istanze della comunità: