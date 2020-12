Dopo l’esposto in Prefettura il Consiglio è online

Dopo l’esposto presentato in Prefettura dall’apposizione di Usmate Velate l’Amministrazione ha deciso di pubblicare il Consiglio sul web già dalla prossima seduta.

Cambio di passo a Usmate Velate dove dal prossimo Consiglio comunale la seduta del 21 dicembre verrà pubblicata online i giorni seguenti. La notizia è stata data dal Comune e appresa subito dall’opposizione della Lega e di Cambiamo insieme che nelle scorse settimane avevano segnalato al Prefetto l’anomalia del Consiglio nostrano. Le sedute, da quanto era scoppiata la pandemia a marzo, erano sempre state fatte online senza che il video fosse pubblicato nei giorni seguenti e senza la possibilità per nessuno di parteciparne.

“A seguito dell’esposto presentato dai due gruppi, il Comune, tramite risposta scritta alla Prefettura, comunica che: “provvederà, fino ad avvenuta approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio comunale e comunque massimo fino al termine dello stato di emergenza, ad inserire nel proprio atto di disciplina delle riunioni del Consiglio, allegato a ciascuna convocazione del Consiglio comunale stesso, l’autorizzazione alla pubblicazione e trasmissione delle sedute consigliari – si legge nel comunicato dell’opposizione – In particolare, a partire dalla prossima seduta del Consiglio comunale, si garantirà la pubblicazione in differita delle registrazioni delle sedute sul portale del Comune entro due giorni lavorativi successivi allo svolgimento della riunione dell’organo collegiale, salvo motivati impedimenti. A partire dalle successive sedute del Consiglio, da tenersi dal mese di gennaio 2021 in poi, sarà assicurata, oltre alla ripresa audiovisiva della seduta in videoconferenza a cura dell’Ente, anche la diffusione in diretta streaming, sempre a cura dell’Ente, tramite pagina web. Nelle more dell’attivazione della diretta streaming, il Presidente si riserva di “ammettere nell’aula virtuale della videoconferenza la presenza degli organi di stampa, previa richiesta degli stessi da inoltrare al sottoscritto almeno tre giorni prima della seduta”.