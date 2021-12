Dote sport 2021, assegnati 138 contributi

sostegno

Dopo il buon esordio del 2020, il Comune di Seregno ha rinnovato l'impegno

L'Amministrazione comunale di Seregno ha assegnato 138 contributi nell'ambito della Dote sport 2021

Il sostegno allo sport

Dopo il positivo esordio del 2020 l’Amministrazione ha scelto di attivare anche per il 2021 la Dote sport con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva fra i più giovani. L’intento è sostenere le spese connesse all’attività sportiva in una fascia d’età ampia, dai neonati agli adolescenti, grazie a un contributo una tantum assegnato alle famiglie più in difficoltà, con un Isee inferiore a 20mila euro.

Grazie all’importo stanziato si è riusciti a dare risposta a tutte le 102 richieste pervenute dalle famiglie, per un totale di 138 contributi assegnati. Sul totale, 4 avevano i requisiti per essere assegnati con un importo doppio (200 euro), misura riservata agli atleti agonisti di livello almeno regionale. Dopo i mesi complessi vissuti a causa della pandemia il Comune ha voluto rinnovare il suo impegno in questo ambito importante per lo sviluppo della persona.

Il commento del sindaco

"La Dote Sport è una misura che abbiamo introdotto lo scorso anno per incentivare la pratica sportiva dei ragazzi, cercando di andare incontro alle famiglie rese economicamente più fragili nel periodo di pandemia - ha rimarcato il sindaco Alberto Rossi - Siamo contenti di aver raggiunto una platea ampia di giovani atleti. L’impegno che ci siamo assunti è quello di rendere strutturale la misura”