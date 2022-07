"Draghi deve restare", anche il sindaco Gianpiero Bocca firma la lettera

Anche il neo sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, ha firmato la lettera aperta con cui mille sindaci di tutta Italia esprimono "incredulità e preoccupazione" per la crisi di governo e chiedono al premier Mario Draghi "di andare avanti e spiegare al Parlamento le buone ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo".

"Draghi deve restare", anche il sindaco Bocca firma la lettera

I sindaci chiedono "con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni - si legge - Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità". Così in un passaggio della lettera: "Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell'emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità e serietà". Tra i primi firmatari della lettera, sottoscritta già da mille sindaci, ci sono anche i presidenti di Anci, Antonio Decaro, e Upi, Michele De Pascale.

La firma di Bocca è di questa mattina, lunedì 18 luglio.