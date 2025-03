E’ finito il lungo commissariamento di Fratelli d’Italia: «Andiamo a vincere»

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Cesano Maderno torna ad avere un presidente dopo due anni e mezzo di commissariamento. L’elezione di Roberto Melotto è arrivata per acclamazione sabato mattina in sala consiliare, al termine dei lavori del congresso degli iscritti del partito di Giorgia Meloni presieduto da Luca Zita, consigliere comunale a Lesmo e membro del coordinamento provinciale.

E’ finito il lungo commissariamento di Fratelli d’Italia

Melotto, 65 anni, di Cascina Gaeta, in pensione dopo avere fatto il tecnico di impianti per Mediaset, lavorando in Italia e all’estero, è al suo debutto in politica e ha accettato la sfida «con serietà e trasparenza».

Sarà affiancato nel Direttivo da Ruggero De Luca e la moglie Melania Modina, Giuseppe Donvito e Laura Buonofiglio. Melotto ha poi nominato come membri di sua fiducia Gaetano Vincenzi, capogruppo di FdI in Consiglio comunale e membro della segreteria del presidente del Consiglio di Regione Lombardia Federico Romani, e Marco Ledda.

Rafforzamento e sviluppo del circolo, sicurezza, sostegno all’economia locale e alle imprese, inclusione sociale e sostegno alle famiglie e ai giovani, ma anche agli anziani e ai disabili e alla genitorialità, valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale sono alcuni dei «punti cardine» delle linee programmatiche annunciate dal neo presidente. Parole che hanno ricevuto la «benedizione» di Romani, intervenuto per dichiarare il proprio sostegno al presidente e al Direttivo, con l'augurio che possano lavorare al meglio «perché Cesano Maderno possa rivedere la luce che si merita».

Riferimento chiaro alle Amministrative 2027. Anche i rappresentanti politici delle forze di Centrodestra in città, Michele Santoro, capogruppo in Consiglio comunale e consigliere provinciale di Forza Italia, e Marina Romanò, capogruppo in Consiglio comunale e consigliera provinciale della Lega, hanno sottolineato l'importanza di un Centrodestra unito al traguardo delle Comunali.

«Andiamo a vincere»

«Dobbiamo sradicare la Sinistra dal Municipio: non capisco come mai a Cesano alle Politiche vince il Centrodestra e in Comune governano da trent’anni le stesse persone. Ma ve lo assicuro: cominciano a tremare adesso che ci vedono insieme. La gente è scontenta e si sente ignorata e sono convinto che uniti vinceremo», il messaggio del forzista Santoro. «Spero che si riesca a lavorare insieme, a portare un programma unitario e a “prendere” il Comune. Io un segnale l’ho già dato a dicembre cambiando banco in Consiglio comunale e mettendomi a fianco di Forza Italia e Fratelli d’Italia», le parole dell’ex sindaco Romanò. «Senza gli alleati del Centrodestra sarebbe difficile raggiungere gli obiettivi che ci aspettano, uno su tutti quello delle prossime Amministrative», ha confermato Melotto.

In Aula anche un terzo consigliere provinciale, il seregnese Giuseppe Azzarello. E poi il vicesindaco di Bovisio Masciago Luciano Geminian e tre protagonisti della storia politica cittadina come Franco Busnelli, Marcello Mitrano e Fabio Milan.