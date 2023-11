E' rottura nelle trattative: "Io Scelgo" correrà in solitaria mentre "Cittadini per Villasanta" cala il poker di candidati sindaco

Quanto già paventato sull'edizione odierna (martedì 21 novembre 2023) del Giornale di Vimercate si è concretizzato: a Villasanta ci sarano tre candidati che si sfideranno alla carica di primo cittadino e uno di essi è il leader del centrodestra Giambattista Pini.

Ieri sera, lunedì 20 novembre, l'assemblea degli iscritti di "Io Scelgo Villasanta", il neonato movimento politico fondato da Vittorio Cazzaniga e Gaia Carretta ha sciolto le riserve e ha deciso di correre in solitaria per la corsa a sindaco, mettendo, di fatto, la parola fine sulle trattative intavolate proprio con "Cittadini per Villasanta" da qualche settimana. A certificarlo è il lungo comunicato stampa diramato una manciata di minuti fa dal sodalizio.

Il comunicato stampa di "Io Scelgo"

"Avevamo chiesto di costruire insieme una nuova realtà civica con persone nuove, ma hanno voluto far prevalere lo status quo. Noi andiamo avanti per dare un nuovo futuro alla città - si legge nel comunicato stampa di Io Scelgo Villasanta - Vogliamo ringraziare Cittadini per Villasanta per averci invitato ad aprire una discussione per verificare una possibile convergenza con la nostra realtà, ma a seguito degli incontri che si sono tenuti, l’Assemblea di Io Scelgo Villasanta ha deciso di interrompere il dialogo. Si tratta di una questione di serietà e di trasparenza, due principi da cui non potremo mai prescindere. Serietà, perché non sarebbe corretto proseguire un confronto quando gli elementi per noi fondamentali – nuovo soggetto con nuove persone – per CxP non sono accoglibili. Trasparenza, perché siamo consapevoli che la credibilità e la fiducia delle persone si guadagnano raccontando le cose come stanno, senza sotterfugi e doppie vie di dialogo".

"In Cittadini abbiamo verificato che ha prevalso la conservazione dello status quo"

"Siamo una nuova realtà che ha radunato e che radunerà cittadini che arrivano da tutti gli schieramenti, ma che vanno oltre alle proprie ideologie, perché sanno che l’unico obiettivo è un nuovo futuro per Villasanta, di crescita, di modernità, di vera cultura, di una qualità della vita più alta per tutti, di rispetto delle diversità e di equità - prosegue il comunicato stampa - Avevamo accettato di sederci ad un tavolo di dialogo con una forza politica schierata a sinistra, anche se diversa da noi, per capire se un approccio al cambiamento e al futuro fosse condiviso. Abbiamo verificato che invece ha prevalso la conservazione dello status quo. Il nostro approccio è diverso, perché stiamo costruendo una vera esperienza civica, scevra da qualsiasi potentato partitico o di potere. E’ arrivato il momento di costruire e di farlo seriamente e noi proseguiamo serenamente per la nostra strada, continuando a coinvolgere tutte le realtà locali e anche quei singoli cittadini che hanno voglia di lavorare per il nostro territorio. Villasanta vive ormai da 15 anni senza una vera politica urbanistica. I problemi delle scuole, del traffico, del commercio si sono acuiti. Non c’è uno spazio per i giovani che con la fine delle scuole medie sono abbandonati a loro stessi. E questo è lo status quo su cui vorremmo intervenire".

"In bocca al Lupo a Cittadini per Villasanta"

"Vogliamo quindi sentire le persone, creare insieme delle proposte concrete e che rispondano alle esigenze, ma anche offrire una visione di modernità. A breve annunceremo le date per la seconda tappa del “Nuove Parole Tour”, che si terrà a Sant’Alessandro. Andremo poi a sentire esperti del territorio in tutti i campi e con loro cercheremo di inquadrare le possibili risposte e di questo renderemo partecipi tutti, attraverso i nostri canali di comunicazione e anche attraverso la creazione di un Podcast. Sarà un programma che si costruisce insieme, concreto, ma anche moderno - si conclude il comunicato stampa - In bocca al lupo quindi per il futuro a Cittadini per Villasanta. L’augurio che possiamo fare è che dall’alto della propria maggioranza di governo non sfruttino questi ultimi mesi di amministrazione per un proprio vantaggio elettorale, ma che pensino esclusivamente al bene dei cittadini. Noi continueremo a vigilare".

Nel frattempo "Cittadini per Villasanta" cala il poker

Sempre ieri sera, lunedì, gli iscritti alla civica di maggioranza, la lista "Cittadini per Villasanta", si sono ritrovati alla Casa dei popoli, quartier generale del centrosinistra villasantese, per fare il punto della situazione e studiare le prossime mosse in vista della campagna elettorale.

Oltre a fare il punto della situazione sul dialogo con "Io Scelgo", durante la riunione sono state ufficializzate la candidature a sindaco che sono ben quattro. Oltre ai confermati Lorenzo Galli, Laura Varisco e Laura Cesana (i tre erano stati ampiamente pronostiscati già da alcune settimane) si è aggiunto, a sorpresa, Carlo Natalizi Baldi, già assessore ai Lavori Pubblici durante il primo mandato di Luca Ornago (2014/2019).

Ora bisognerà capire come gli iscritti intenderanno procedere nella scelta di colui o colei che li rappresenterà alle prossime elezioni amministrative della prossima primavera. Al momento l'ipotesi più probabile è quella delle primarie ma nulla è ancora stato deciso.