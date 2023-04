E’ ufficiale: il Centrodestra corre con Elena Maggi

Ora è certo: il Centrodestra a Nova Milanese ha il suo candidato sindaco. Si tratta di Elena Maggi, già vicesindaco a Cusano Milanino.

L’ufficialità è arrivata domenica scorsa, dopo una settimana piuttosto movimentata in cui la sua corsa sarebbe stata rimessa in discussione da Fratelli d’Italia.

Ma dal partito minimizzano: «Nessuna nuova proposta, sono solo chiacchiere» ha puntualizzato la referente locale di FdI Simona Erba.

Tutte le forze di Centrodestra sono convenute sul nome di Maggi: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega (il suo partito) e la lista civica Di Più per Nova. Domenica mattina Maggi era presente a un banchetto in piazza Marconi organizzato dall’intera coalizione.

«Essere stata proposta e scelta come candidato di tutto il Centrodestra mi ha lusingato. Non avevo mai pensato, sebbene abiti a Nova da quindici anni, di potermi impegnare politicamente sul mio territorio – afferma Maggi – A chi mi taccia di non essere "novese" di nascita rispondo che lo sono per scelta: ho deciso di viverci da moglie e madre e di frequentare il mio paese e cercare di conoscerlo al meglio. Nel Centrodestra ho trovato tante persone disposte a lavorare e ad impegnarsi, uomini e donne esperte ma anche giovani che vogliono mettersi in gioco. Mi metto volentieri a disposizione».

L’esperienza, sicuramente, non le manca visto il ruolo di vicesindaco e assessore a Commercio, Cultura, Sport e Associazionismo a Cusano.

Nella sfida elettorale del 14 e 15 maggio Maggi dovrà vedersela con Andrea Romano, candidato sindaco della lista civica che porta il suo nome, e con il primo cittadino uscente, Fabrizio Pagani, alla guida di una coalizione di Centrosinistra.

Maggi tenterà di scalzare il Centrosinistra, dal 2003 alla guida della città. «Sono ottimista sulle elezioni e sulla volontà delle persone di cambiare aria in Comune – dichiara – Abbiamo idee e proposte nuove incentrate su famiglie, bambini e anziani con azioni e attività che li coinvolgano e rendano appetibile e piacevole il nostro paese».

Tra i punti chiave rivalutare gli spazi e rilanciare il commercio:

«Spesso Nova è vista come una città dormitorio, invece ha un sacco di spazi che possono essere utilizzati e rivalutati per far rimanere piacevolmente le persone sul territorio e renderlo vivo – commenta la neo candidata – Il commercio a Nova sembra essere in sofferenza, con tanti negozi sfitti: viabilità e mancanza di parcheggi non agevolano. Purtroppo i lavori della metrotranvia non possono non essere al vaglio di una futura Amministrazione che ci tiene ai commercianti e ai sicuri disagi che i tempi di realizzazione comporteranno».