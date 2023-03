Edilizia scolastica, a Carate 4,3 milioni dal Pnrr

Carate Brianza incassa fondi consistenti dal Pnrr per l'edilizia scolastica.

Per adeguare gli edifici scolastici di Carate Brianza

Ben 955 mila euro per l’adeguamento sismico e strutturale delle scuole dell’infanzia di via Agazzi e di via Sciesa e altri tre milioni e 336 mila euro che invece verranno destinati, per lo stesso scopo, ai plessi di via Mazzini (2 milioni e 50 mila euro), di via Montello a Costa (725.700 euro) e della media di via General Cantore (590.700 euro) che fanno parte dell’istituto comprensivo statale «Gian Domenico Romagnosi». E’ di oltre quattro milioni e 320 mila euro lo stanziamento che il Comune di Carate Brianza ha ottenuto grazie ai fondi messi a disposizione nell’ambito del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’ufficializzazione dello stanziamento è arrivata la scorsa settimana con la pubblicazione degli elenchi che hanno autorizzato gli interventi in tutta Italia.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto infatti l’elenco completo dei 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni, a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 milioni di euro di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40 per cento dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno.

Interventi anti-sismici

Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio. Comuni e Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l’appalto dei lavori.

I cinque interventi finanziati in città riguarderanno l’adeguamento e il miglioramento sismico degli edifici con indice minimo di rischio sismico post operam pari allo 0,6 secondo quanto stabilito dalle nuove Norme tecniche di costruzione definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture de 17 gennaio 2018.