Efficientamento energetico: erogati i primi contributi alle aziende

Il bando per l'efficientamento energetico

Sono cinque le aziende prime beneficiarie del bando per l’efficientamento energetico promosso dal Comune di Seregno a sostegno delle realtà imprenditoriali locali. Si tratta di piccole imprese e micro imprese che, con il sostegno economico previsto del bando, hanno provveduto ad effettuare interventi di sostituzione delle lampade con dispositivi a basso consumo, ma anche posare pannelli fotovoltaici e acquisire attrezzature più efficienti al punto di vista energetico.

Ad oggi sono stati erogati contributi a fondo perduto per un importo di 25.281,25 euro. E sempre ad oggi, sono sette le domande ancora in fase istruttoria, mentre le candidature per ricevere i contributi possono essere presentate fino al 30 novembre: per informazioni consultare il sito www.comune.seregno.mb.it. A sostegno di questo bando, il Comune di Seregno ha messo a disposizione risorse per complessivi 200 mila euro.

