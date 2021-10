Elezioni 2021, Samuele Consonni eletto sindaco di Verano

Trionfo

Verano resta al centrosinistra: Samuele Consonni, 49 anni, succede a Massimiliano Chiolo. Delusione per il centrodestra.

Arriva la conferma ufficiale da Verano Brianza: Samuele Consonni è il nuovo sindaco. Succede a Massimiliano Chiolo.

Con 1925 preferenze il candidato sindaco del centrosinistra trionfa a Verano Brianza. Staccato il candidato Alberto Ratti (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) che si è fermato a 1681 voti. Grande delusione anche il terzo candidato Maurizio Borgonovo sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Quarantanove anni, sposato, papà di due figlie Consonni è da sempre impegnato nel mondo delle associazioni di volontariato: per 23 anni come volontario presso la croce Bianca di Besana Brianza (per 8 anni nel consiglio di Sezione); da 11 anni volontario Avis e da 7 anni dirigente nella società sportiva Asdo Verano.