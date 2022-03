Politica

Elezioni 2022: "Lesmo Amica" scioglie le riserve e annuncia il proprio candidato sindaco

Sarà lui, Francesco Montorio, l'erede dell'attuale sindaco Roberto Antonioli nonché l'alfiere che avrà il compito di guidare la civica di centrosinistra all'appuntamento con le urne della prossima primavera. Un nome decisamente a sorpresa, visto che quello di Montorio non era tra i profili considerati più in vista. La squadra ha però nascosto bene le proprie carte fino a qualche ora fa, quando ha deciso di annunciare ufficialmente la proprio decisione.

Le motivazioni della scelta

L'accordo è stato raggiunto nel fine settimana dopo una lunga fase di riflessione e attente verifiche sui nomi in lizza.

"Come è nella tradizione di Lesmo Amica, la scelta viene dal basso - fanno sapere dalla lista - Il risultato del confronto tra i tanti simpatizzanti che hanno attivamente partecipato alla nomina del candidato e che si riconoscono negli stessi valori: inclusione, collaborazione, trasparenza, partecipazione. Per citarne i più identificativi. Una scelta nata dalla comunità che vuole tenere insieme esperienza e rinnovamento. Un mix di competenze ed entusiasmo al servizio di tutti i cittadini, per dare un impulso ancora maggiore all’azione del Comune, da condurre col reale coinvolgimento e l’ascolto di tutti".

Le prime parole del candidato sindaco

Nato a Napoli nel 1961, Francesco Montorio dal 2000 ha scelto di vivere a Lesmo insieme a sua moglie e le loro due figlie. Laureato in Giurisprudenza è funzionario, a Milano, presso un importante gruppo assicurativo, ha una consolidata esperienza aziendale maturata in 35 anni di attività. Nel direttivo nazionale del “Coordinamento per la Democrazia Costituzionale”, è impegnato con nel far conoscere la Costituzione e difenderne i valori, con priorità del rispetto delle persone e della difesa dei diritti dei lavoratori.