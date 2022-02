Cesano Maderno

"Siamo aperti a chi voglia costruire con noi un vero cambiamento per la nostra città".

Con l'inaugurazione della sede elettorale in piazza Arese, questa mattina, la Con Bosio per Cesano dell'avvocato Luca Bosio, 50 anni, si candida ufficialmente a governare la città di Cesano Maderno.

Elezioni 2022, scende in campo Con Bosio per Cesano

Lo slogan è quello del 2017: "Voltiamo pagina". L'energia e l'entusiasmo sono il frutto del cammino "fatto dai banchi della minoranza in Consiglio comunale negli ultimi cinque anni con il supporto dei numerosi membri della nostra lista civica": "Io e Cristiano Crippa siamo stati i consiglieri con il più alto tasso di presenza, con il maggior numero di mozioni presentate, e con la più alta partecipazione in termini di interventi sugli ordini del giorno in discussione, come anche testimoniano i nostri numerosi emendamenti al bilancio" ha esordito il capogruppo Bosio.

"Un vero cambiamento per la nostra Cesano"

La civica punta a rappresentare "un vero cambiamento per la nostra Cesano": "Dal 2017 la nostra lista è molto cresciuta in termini di partecipazione e consenso, riuscendo a catalizzare persone che rappresentano trasversalmente l'intera nostra comunità, persone che hanno condiviso un progetto civico di vero cambiamento". La civica è aperta al confronto "con quanti vorranno condividere il nostro progetto per i prossimi cinque anni" ha spiegato Sandro Cazzulani. Accanto alla civica opererà l'associazione socio culturale politica costituita lo scorso luglio e presentata oggi: presieduta da Bosio stesso, ha in Ivan Romanò il vicepresidente.

