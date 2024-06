Elezioni 2024 nel Caratese: a Renate vince Zoia per 40 voti

“Forza Italia ha ottenuto un ottimo risultato in Brianza, dove mantiene il trend positivo delle ultime elezioni suppletive e si conferma seconda forza del centrodestra. Quello brianzolo è il più alto risultato di Forza Italia in tutta la Lombardia: si tratta di un risultato che mi riempie di orgoglio perché frutto di un grande lavoro svolto sul territorio in questi anni e anche dell’ottima linea di partito tratteggiata dal nostro Segretario Antonio Tajani. Il nostro leader, anche in Brianza, ha ottenuto un eccezionale risultato personale, ora faremo sentire ancora più forte la nostra voce in Europa”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia.