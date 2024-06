Elezioni a Bovisio Masciago, rivedi il faccia a faccia tra i candidati sindaco. Tanti gli argomenti toccati, da Pedemontana alle opere con i fondi del Pnrr, centro storico, giovani e la Bovisio del futuro

Faccia a faccia tra i candidati sindaco

Pedemontana, opere pubbliche con i fondi del Pnrr, futuro dell'area Terna e molto altro. Ieri sera, lunedì 3 giugno, al faccia a faccia organizzato dal Giornale di Desio tra i candidati sindaco a Bovisio Masciago sono stati toccati diversi temi di attualità che riguardano il paese. L'atrio del Comune era gremito di cittadini intervenuti per ascoltare le proposte e le idee per il territorio dei candidati sindaco Giovanni Sartori (Centrodestra), primo cittadino uscente, Paolo Bosisio (Centrosinistra), Luca Ricci (Partito Socialista Italiano)

Sotto il video della diretta della serata:

Alcuni argomenti trattati

Il primo argomento è stato Pedemontana: i lavori della nuova autostrada avranno un impatto importante sul territorio, quindi i tre candidati hanno presentato le loro proposte per affrontare le criticità legate alla cantierizzazione e al problema dei flussi di traffico. Durante la serata si è parlato di rischio idrogeologico - ogni volte che piove molto scatta l'allerta per l'esondazione del Seveso - dei lavori in corso per la costruzione della nuova scuola di via Cantù e della riqualificazione del centro sportivo. Poi focus su sicurezza, giovani, valorizzazione del centro storico. Guardando al futuro, l'auspicio dei candidati è di vedere una Bovisio Masciago più vissuta dai suoi cittadini

Lo scambio di regali

Divertente il momento dello scambio di regali: Bosisio ha donato il libro "Signor sindaco domani pioverà" ai due sfidanti (più un chiodo del '700 per Sartori da parte di Bosisio "per tenere insieme tutto il gruppone delle cinque liste"). Anche Ricci ha proposto un libro, "L'arte della vittoria", un testo dal quale emerge che "con buone idee si può arrivare a grandi risultati". Mentre Sartori, che in un primo momento aveva pensato anche lui ad un libro, ha poi optato per una bottiglia di Prosecco: "Brindate alla mia salute e a quella dei cittadini di Bovisio"

Nessun anticipazione sulla squadra

Nessuno dei tre candidati si è sbilanciato sui nomi dei componenti della sua squadra qualora dovesse essere eletto, rimandando ogni decisione a dopo le elezioni. Bosisio, Ricci e Sartori hanno risposto anche ad alcune domande del pubblico su approfondimenti del loro programma, tema anziani, istituzione di zone 30 km/h. In chiusura un appello al voto

