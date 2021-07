Elezioni: a Briosco l'ex sindaco scende di nuovo in campo

La sua ricandidatura era una certezza da mesi, esattamente dal giorno successivo alla prematura caduta della sua Giunta. Ieri sera, giovedì 30 luglio 2021, la nuova discesa in campo dell'ex sindaco leghista di Briosco Antonio Verbicaro è stata ufficializzata.

Verbicaro torna in campo

In un video postato sulla pagina Facebook del gruppo "Verbicaro sindaco" - la stessa aperta in occasione delle Amministrative del 2019 - il sessantenne ispettore capo della Polizia di Stato in pensione ha ufficializzato la sua ricandidatura "insieme al gruppo e a altre persone che si stanno aggiungendo", ha detto.

Due i motivi che l'hanno spinto a riprovarci, dopo il successo conquistato due anni fa quando, grazie ai ben mille e 692 voti meritati, ridiede al centrodestra la guida del Comune dopo quindici anni.

La voglia di ricominciare

Primo, proseguire l'attività di sostegno e assistenza ai cittadini più fragili e ai giovani che rientreranno in classe a settembre. Secondo, portare a termine gli interventi infrastrutturali iniziati o già deliberati, oltre ai progetti fermati dalla pandemia.

Verbicaro ha fatto un breve cenno a quanto successo lo scorso aprile: la fine anticipata del suo mandato arrivata con le dimissioni di tre membri della maggioranza e dell'intera minoranza. I due anni trascorsi in Municipio, "nonostante i difficili momenti, sono stati per noi gratificanti", ha assicurato.

Confronto con i cittadini

Nel breve video, l'ex sindaco ha annunciato i prossimi passi che il suo gruppo compirà: la presentazione della lista e del programma, quest'ultimo frutto anche del confronto con i brioschesi durante gli incontri e i gazebo che si alterneranno nelle prossime settimane.