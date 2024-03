Elezioni a Burago: Luca Valaguzza è il secondo candidato sindaco

"Burago Città Viva" scioglie le riserve. E in un sol colpo annuncia non solo la volontà di presentarsi alle prossime elezioni comunali di Burago, ma anche il proprio candidato sindaco. A sostenere i colori della civica di centrosinistra sarà Luca Valaguzza.

Avvocato, 40 anni, attualmente ricopre il ruolo di consigliere di opposizione in seno al Consiglio comunale, sempre con i colori di "Burago Città Viva", dopo essere stato eletto alla tornata del 2019. Esperienza che ora Valaguzza metterà al servizio del gruppo con i gradi di candidato sindaco.

"E’ stata una scelta assunta in totale accordo con la lista, che ringrazio non solo per la fiducia, ma anche per il pieno sostegno che ha già garantito - le prime parole del diretto interessato - Ho deciso di accettare questo impegno perché voglio profondamente bene a Burago e non voglio rassegnarmi a vederlo diventare solamente un insieme di caseggiati. Siamo certi che serva un rinnovamento e un ricambio alla guida del paese per farlo uscire da quell’isolamento in cui purtroppo è finito per una serie di ragioni. Condivisione e partecipazione saranno alla base del nostro programma".