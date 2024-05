Elezioni a Busnago: ecco "Insieme per voi", la civica annuncia il proprio candidato sindaco

La notizia era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità. La civica "Insieme per voi" di Busnago scende in campo in vista delle ormai imminenti elezioni comunali e candida a sindaco Valeriano Tremolada.

"Insieme per voi", la civica annuncia il proprio candidato sindaco

Classe 1950, pensionato con alla spalle una lunga carriera nell’ambito bancario, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale nell’ultimo decennio, sempre all’opposizione e sempre per conto della stessa squadra che oggi lo candida a primo cittadino. E che, dopo l’esperienza dell’ultimo quinquennio al fianco della Lega, ha deciso di chiudere i conti con il passato (e i partiti) per presentarsi alla tornata elettorale con un abito puramente civico.

"Semplicemente non è stato trovato un accordo con gli ormai ex alleati della Lega: hanno fatto delle scelte che non abbiamo condiviso e quindi, con serenità e rispetto, si è deciso di portare avanti un altro tipo di percorso lontano dalle logiche di partito - spiega a tal proposito il candidato sindaco - L’intenzione è quella di fare un passo indietro, e guardare al passato, per farne due in avanti verso un futuro nuovo, fatto di rinnovamento. Da una parte dunque abbiamo voluto riprendere lo storico logo della civica “Insieme per voi” che con il suo iconico verde, simbolo della natura, di speranza ed equilibrio, ci accompagna fin dalle prime elezioni del 2014; dall’altra, invece, puntiamo sulla novità e sulla voglia di portare un cambiamento importante a Busnago. E questo è un gruppo che può sicuramente centrare l’obiettivo grazie all’apporto di persone per bene, motivate e desiderose di mettersi al servizio della comunità".

Lista e programma

In attesa che la compagine sveli completamente le proprie carte circa la composizione della lista, accanto a Tremolada ci sarà di certo Angela Pendezza, altra "senatrice" della civica (e per essa candidata sindaco nel 2014), con cui ha condiviso i banchi del Consiglio comunale nell’ultimo quinquennio. Per il resto la lista è in fase di definizione. Così come il programma, che sta prendendo forma in vista delle scadenze ormai prossime.