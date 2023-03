Elezioni a Carate Brianza, ecco la lista Luca Veggian sindaco

Nuova lista civica nella coalizione di Centrodestra che a Carate Brianza sostiene la ricandidatura del sindaco Luca Veggian alle Comunali del 14 e del 15 maggio.

A Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e alla civica SìAmo Carate dell'assessore Cristina Camesasca si unisce una seconda lista civica. E' la Luca Veggian sindaco coordinata dal geometra Luca Cesana, presidente del Consiglio di amministrazione dell’asilo di Costa Lambro.

"La lista nasce per mettere a disposizione della coalizione nuove esperienze e competenze affinché nel programma dei prossimi cinque anni la cittadinanza caratese sia rappresentata nella sua totalità, riconoscendo così i risultati raggiunti dal sindaco e dall’Amministrazione uscente" spiegano i componenti in una nota ufficiale.

“Proveniamo dal mondo delle associazioni, della scuola, della sanità - sintetizza Luca Cesana tracciando l’identikit dei candidati - Rappresentiamo diverse fasce d’età, svolgiamo lavori differenti, conosciamo le problematiche dei nostri concittadini. Pensiamo quindi di poter essere il punto di riferimento per tutte le caratesi e i caratesi che, al di là dell’orientamento politico, vogliono un futuro sostenibile in ogni ambito per la Carate di oggi”.