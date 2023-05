Elezioni a Carate Brianza: i primi dati, Veggian avanti

Elezioni amministrative a Carate: è iniziato ufficialmente in questi minuti lo spoglio delle schede nei 17 seggi elettorali della città. Lo scrutinio finale sceglierà il sindaco che governerà la città per i prossimi 5 anni.

Elezioni a Carate Brianza: segui lo spoglio in diretta

AGGIORNAMENTO DELLE 17: Luca Veggian dilaga, conquistato anche il seggio 12.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.38: Luca Veggian saldamente in testa, primo anche nei seggi 2, 6 e 11.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: arrivano i primi dati. Il sindaco uscente Luca Veggian conquista i seggi 3, 4 e 16 . A trainare il centrodestra è la civica del primo cittadino, prima per preferenza al seggio 16.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.12: prosegue lo spoglio. Nella foto scrutatori al lavoro nella sezione 4

AGGIORNAMENTO DELLE 15.40: scrutinate tutte le schede della Sezione 3. Di seguito i voti:

"Siamo Carate" 59

Lega 29

"Carate Bene Comune" 21

Partito Democratico 80

Fratelli d'Italia 76

Lista Civica Veggian 92

Forza Italia 100

AGGIORNAMENTO DELLE 15.25: Diffuso in questi minuti il dato complessivo dell'affluenza che si attesta al 54,37%, più bassa rispetto a quella registrata nel 2018 quando si recò a votare il 56,68% degli aventi diritto.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.20: per quanto riguarda l'affluenza nella sezione 4 è stata pari al 66,3% per un totale di 528 votanti su 796 elettori. Nella sezione 5 invece su 894 elettori hanno votato in 520 con una affluenza del 58,16%

Per la prima volta, dal 1993 - da quando cioè è stata introdotta per Legge l'elezione diretta del primo cittadino - a Carate Brianza, comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti - non si andrà al ballottaggio.

In attesa del dato definitivo sull'affluenza alle ore 15, a mezzogiorno la percentuale dei votanti nei seggi della città oscillava tra il 48% e il 61,2% registrato ad esempio al seggio numero 4.

A sfidarsi il candidato del centrosinistra Fabio Marco Casiraghi, 40 anni, docente di scuola superiore, sostenuto dal Partito democratico e dalla civica Carate Bene Comune, che ha come capolista l'ex assessore ai Lavori pubblici, Tommaso Brenna. Casiraghi ha votato ieri, domenica in serata.