In attesa di capire chi sarà il nuovo sindaco di Carnate, il primo dato che emerge dalle elezioni comunali è quello relativo all'affluenza, che si è fermato al 52%: cifra che segna il minimo storico per il paese brianzolo.

Elezioni a Carnate: affluenza di poco superiore al 50%. Pomeriggio al via le operazioni di spoglio

Una percentuale molto bassa, che però è risultata essere la seconda più alta nella provincia di Monza e Brianza dopo Sulbiate. Lo scoglio del 50% è stato superato, ma un dato del genere non può che aprire riflessioni. Soprattutto a livello locale, dove la disaffezione verso la vita politica è più che mai evidente. E Carnate non è da meno, nonostante all'ultima tornata siano state presentate ben tre liste. Per fare un confronto, cinque anni l'affluenza aveva toccato il 56.66% e già molti avevano storto il naso di fronte a un numero simile: oggi, invece, un nuovo minimo storico raggiunto con il 52.74%.

Lo spoglio a partire dalle 14

Lo spoglio comincerà oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno 2022, a partire dalle 14. Le urne sono ancora chiuse e solo nel tardo pomeriggio si saprà chi tra Matteo Corti, Egidio Passoni e Rosella Maggiolini sarà il nuovo sindaco di Carnate. Sul sito "Prima Monza" seguiranno tutti gli aggiornamenti.

