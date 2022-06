Parte alle 14 lo spoglio delle schede per le Amministrative 2022. Ancora qualche ora e, a meno che non si vada al ballottaggio, a Cesano Maderno si saprà chi sarà a ricevere il testimone dal sindaco uscente Maurilio Longhin, che ha deciso di non ricandidarsi per tentare il secondo mandato consecutivo (ma è capolista del Partito Democratico). Alle urne 13.775 cesanesi, 6.819 maschi e 6.956 femmine, a fronte di 30.693 aventi diritto.

Elezioni a Cesano Maderno, affluenza al 44,88 per cento

Affluenza in picchiata: ieri, domenica 12 giugno, ha votato il 44,88 per cento degli aventi diritto (gli eelettori erano il 52,04 per cento cinque anni fa). Nemmeno un cittadino su due si è infatti recato alle urne per eleggere il prossimo sindaco. La coalizione di Centrosinistra composta dalla maggioranza (Pd, ViviCesano e Allenze Civiche) e dalle civiche Pensiero Indipendente e Passione Civica, ha scelto di puntare su Gianpiero Bocca, 52enne funzionario in Provincia. Il candidato sindaco ha votato intorno alle 11 nella sezione 18, alla sede dell'Unitre.

Il Centrodestra si è invece presentato diviso alle urne: da una parte Forza Italia con il segretario cittadino del partito, Michele Santoro, 64enne parrucchiere, dall’altra la coalizione riunita attorno all'avvocato 51enne Luca Bosio che dopo cinque anni all'opposizione si è candidato con la sua civica, Con Bosio per Cesano, ma anche con Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Il candidato sindaco Santoro ha votato nel pomeriggio alla scuola primaria King, mentre il candidato sindaco Bosio si è recato ai seggi in mattinata, alla sezione 8, sempre alla King.

In tutto sono 33 le sezioni dove ieri i cesanesi sono andati a votare. La sezione dove è stata raggiunta la percentuale più alta di votanti è a la 26 (1.039 iscritti) allestita alla scuola media Salvo D'Acquisto e riferita al quartiere di Binzago: 55,25 per cento i votanti, esattamente - 8 punti percentuali rispetto a cinque anni fa, quando si era registrato il 63,25 per cento. La sezione 17, alla scuola Minotti di Cassina Savina, si è fermata al 23,63 per cento.

Sul sito Prima Monza seguiranno tutti gli aggiornamenti.