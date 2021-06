Elezioni a Desio: il Centrodestra si spacca, Forza Italia scarica Gargiulo

Elezioni a Desio, il Centrodestra si spacca, Forza Italia "scarica" Simone Gargiulo.

Elezioni a Desio, il Centrodestra si spacca

Acque agitate nella politica desiana in vista delle elezioni amministrative di ottobre. In base a quanto emerso nelle ultime ore, il Centrodestra correrà separato con Lista Civica per Desio, Lega e Fratelli d'Italia che sosterranno la candidatura a sindaco di Simone Gargiulo e Forza Italia che invece si tira indietro e intende proporre un proprio candidato.

Forza Italia scarica Simone Gargiulo

Sono state proprio le forze politiche a sostegno di Gargiulo a rendere nota, tramite una comunicazione congiunta, la decisione dei forzisti di non dare più il proprio supporto:

Forza Italia non sarà presente alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Simone Gargiulo in quanto ha deciso di non condividere il nostro progetto politico e la nostra linea comune su come amministrare la città.

La presentazione del candidato sindaco è prevista per sabato.