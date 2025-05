Elezioni a Desio: secondo giorno di voto. Urne aperte fino alle 15

Urne aperte dalle 7 alle 15 oggi, lunedì 26 maggio, a Desio per le elezioni amministrative 2025.

La sfida per il governo della città vede in corsa Carlo Moscatelli, candidato sindaco per il Centrosinistra, Andrea Villa, che guida il Centrodestra, Iaia Piumatti, che si presenta con Desio Bene Comune e Alessio Alberti, appoggiato dalla civica Desio Popolare, Azione e Partito repubblicano italiano.