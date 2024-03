Elezioni a Lesmo: Desiderati incassa il sostegno di Forza Italia per la candidatura a sindaco

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma ha comunque del clamoroso: Forza Italia ha deciso di sostenere la candidatura di Marco Desiderati a sindaco di Lesmo. L’annuncio è arrivato domenica all’inaugurazione della sede del partito di Muggiò.

Forza Italia candida Desiderati a sindaco di Lesmo

Alla presenza degli astanti, del deputato Alessandro Sorte, del vicecoordinatore regionale Tiziano Mariani e dei consiglieri regionali "azzurri" Fabrizio Figini e Jacopo Dozio, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Luca Veggian, ha ufficialmente investito Desiderati dei galloni necessari a presentarsi alle urne come alfiere del centrodestra. O almeno, per ora, di una parte di esso. Non è un mistero che il partito fondato da Silvio Berlusconi e l’ex borgomastro si corteggiassero da tempo. Già nel 2022, in occasione delle ultime votazioni comunali, Desiderati aveva incassato il sostegno di Forza Italia che, insieme alla Lega, aveva deciso di puntare su di lui. E la vittoria, due anni fa, era sfuggita solo per una quarantina di voti.

"Diamo il benvenuto a Marco Desiderati nella grande famiglia di Forza Italia: per noi questo è un momento molto positivo e non possiamo che accogliere al nostro interno una persona di assoluto e innegabile valore come Marco - le parole di Veggian - E’ stato uno dei primi politici che ho conosciuto quando ho iniziato il mio percorso in questo mondo e da subito mi aveva impressionato per il livello di competenza che ha sempre mostrato. Per questo non possiamo che essere contenti e orgogliosi di portare il suo nome sul tavolo del centrodestra. Va detto che per il momento non c’è nulla di deciso con gli alleati (Lega e Fratelli d’Italia, ndr), ma speriamo ovviamente che la nostra proposta trovi il consenso dell’intera coalizione: perché Marco Desiderati è la persona migliore per il futuro di Lesmo".

"Onorato di questo supporto"

Parole che fanno eco a quelle del diretto interessato.

"Sono onorato del fatto che Forza Italia abbia deciso di appoggiarmi di nuovo dopo l’intesa raggiunta diciotto mesi fa e che, comunque, si era rivelata vincente aldilà di quei quaranta voti che erano mancati per la vittoria - sottolinea l’ex sindaco - Ringrazio Luca Veggian e tutti i referenti del partito per aver dimostrato più di altri di credere nella mia candidatura. Personalmente apprezzo molto la politica che Forza Italia sta portando sul territorio; al lavoro ci sono tante persone capaci, ispirate da tanti valori e sono onorato del loro sostegno".

Coalizione su due fronti

L’annuncio apre però una spaccatura nel fronte del centrodestra. E’ infatti noto che Fratelli d’Italia avesse individuato un altro cavallo su cui puntare per la corsa tricolore: Luca Zita, anche lui già candidato sindaco due anni fa e che per ovvie ragioni mira a ripresentarsi anche questa volta. Ma se già prima pareva difficile riunire sotto una sola bandiera i due grandi rivali, che per questioni caratteriali non si sono mai piaciuti, ora l’impresa sembra più ardua che mai. Spetterà dunque alle segreterie dei partiti trovare un accordo per evitare che la coalizioni si presenti nuovamente spaccata all’appuntamento con le urne.