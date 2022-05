Politica

Manca sempre meno all'appuntamento con le urne: Montorio e Zita presentano le squadre che li sosterranno alla rincorsa verso la fascia tricolore

Manca sempre meno all'appuntamento con le prossime elezioni a Lesmo e i candidati sindaco sono al lavoro per ultimare le liste da presentare alle urne con tutti gli aspiranti consiglieri.

Elezioni a Lesmo: ecco le prime liste ufficiali dei candidati

La scadenza per la presentazione delle liste è fissata al prossimo 14 maggio. Allo stato attuale saranno quattro gli alfieri che si sfideranno per la fascia tricolore: Francesco Montorio per "Lesmo Amica" (centrosinistra); Luca Zita per la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Udc e dalle civiche Lesmo al Centro, Viviamo Lesmo, Lesmo per Tutti; Marco Desiderati per "Si Può Fare", civica sostenuta da Lega e Forza Italia; Tino Ghezzi per la civica "IdeaLesmo". Tutti e quattro saranno in piazza nei prossimi fine settimana (e lunedì) per presentare il proprio progetto politico alla cittadinanza, ma solo due di loro hanno già dato comunicazione dei propri candidati consiglieri.

I dodici di Montorio

Il primo a ufficializzare la propria lista è stato proprio Francesco Montorio, candidato della squadra espressione della maggioranza uscente. Con lui ci saranno: Andrea Forlini, Anna Cavalleri, Bona Gavazzi, Deborah Perin (non presente nella foto sotto), Enea Gabrione, Federico Mistò, Giuliano Gaudenzi, Hanna Kolari, Laura Barettini, Massimiliano Mazzali, Pino Franchini e Sara Dossola. Scorrendo l’elenco dei nomi appare evidente come, ad esclusione del vicesindaco Franchini, non vi sia alcun elemento che rappresenti l’attuale maggioranza. Segno inconfutabile che per «Lesmo Amica» le elezioni in arrivo rappresentano davvero la fine di un ciclo e l’inizio di un nuovo percorso.

La lista si presenterà ufficialmente domani, lunedì 9 maggio alle 21, nella sala consiliare del Municipio.

I dodici di Zita

L'avvocato Zita ha invece ufficializzato la propria lista venerdì sera, in occasione del primo incontro pubblico. Al suo fianco correranno: Laura Confalonieri, Dario Francolino, Marta Locati, Luca Trifiletti, Tania Malaspina, Marco Boscolo, Monica Bevilacqua, Andrea Radico, Carla Adinolfi, Maurizio Mazzetto, Jasmina Mujacic, Claudio Pastori.

Presenti al battesimo della coalizione tutti gli esponenti delle varie liste, tra cui il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Rosario Mancino, il consigliere regionale Federico Romani e la presidente del circolo lesmese, Ilaria Lucarelli. Con loro, anche Aldo Federico, referente di "Lesmo al Centro" e principale sponsor della candidatura di Zita.

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 10 MAGGIO 2022