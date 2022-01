Politica

I referenti dei due partiti più attendisti precisano: "Nessun accordo è ancora stato trovato sul nome del candidato sindaco"

Elezioni a Lesmo: Fratelli d'Italia punta su Luca Zita, ma Lega e Forza Italia frenano. Dopo l'annuncio ufficiale da parte del circolo territoriale del partito di Giorgia Meloni, gli altri due partiti della coalizione smentiscono l'uscita di aver raggiunto l'accordo sul nome del candidato sindaco.

Elezioni a Lesmo: Fratelli d'Italia punta su Zita, ma Lega e Forza Italia frenano

Battuta d'arresto dal fronte centrodestra sul nome del candidato sindaco. Fratelli d'Italia ha annunciato l'intenzione di voler puntare su Luca Zita, ma per gli alleati l'accordo non è ancora stato raggiunto. A confermarlo sono gli stessi rappresentanti locali e provinciali di Lega e Forza Italia, che pur non chiudendo la porta alla proposta, non vogliono affrettare i tempi.

"Ci risulta che al momento le segreterie dei due partiti non hanno ancora raggiunto alcun accordo sul nome del candidato da presentare alle elezioni - le parole di Paola Gregato (Lega) e Carlo Colombo (Forza Italia) - Come sempre detto, l’obiettivo è quello di lavorare insieme al fine di presentarci come un fronte compatto a sostegno di una figura che metta d’accordo tutti, ma a oggi dialoghi e confronti sono ancora aperti: la decisione non è stata presa».

Una visione confermata anche dal referente provinciale del Carroccio, Andrea Villa:

«Fratelli d’Italia ha espresso la propria preferenza per la candidatura di Luca Zita e non c’è alcuna preclusione, ma è fin troppo prematuro affermare che sarà lui l’alfiere del centrodestra unito in quanto il tavolo di lavoro è ancora aperto su tanti fronti"

Anche l’onorevole lumbard Massimiliano Capitanio è intervenuto sulla questione:

«Lesmo è una città simbolo per la Lega e, dopo anni di totale abbandono e inefficienza, è il momento di voltare pagina. Ben venga il contributo di tutti, ce ne sarà bisogno. Però bisogna partire con il piede giusto, senza dare alla cittadinanza informazioni sbagliate e affrettate. In questo momento il centrodestra non ha espresso alcun candidato condiviso. Sapremo trovare la persona giusta per rilanciare il paese a partire dalla riqualificazione della scuola media e dal recupero delle aree dismesse».

"Lavoriamo per far convergere tutti sul nome da noi proposto"

Come detto, però, Fratelli d'Italia non molla la presa e rilancia su Luca Zita come proprio candidato sindaco

"Siamo in una fase di scouting sui vari Comuni che si presenteranno al voto - ha voluto sottolineare il referente provinciale di Fratelli d’Italia, Rosario Mancino - In base allo schema di lavoro, era stato concordato che tale compito su Lesmo sarebbe stato effettuato dal nostro partito. La nostra preferenza è andata su Zita, che riteniamo essere la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Avremo presto altri confronti con i colleghi di centrodestra, ma lavoreremo affinché tutti possano convergere sulla figura che abbiamo proposto"

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 18 GENNAIO 2022