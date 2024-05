E' tutto pronto a Lesmo per il faccia a faccia tra i candidati sindaco di Lesmo organizzato dal Giornale di Vimercate, in programma per questa sera, mercoledì 29 maggio.

Elezioni a Lesmo: questa sera il faccia a faccia tra i candidati sindaco

L'appuntamento è fissato alle 20.45 nella sala consiliare del Municipio, in via Vittorio Veneto. Sul "palco" i tre candidati alla poltrona di sindaco: un momento di confronto importante per conoscere meglio i programmi e le idee della Lesmo dei prossimi cinque anni.

I tre candidati in corsa

Sul "palco" i tre candidati che si confronteranno sui principali temi caldi del paese: Sara Dossola (Lesmo Amica), Marco Desiderati (Insieme si può fare) e Laura Confalonieri (Fratelli d'Italia).

Per chi non potrà partecipare di persona, la serata sarà trasmessa in diretta anche sul canale Youtube del Comune di Lesmo disponibile a questo link.