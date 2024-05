Grande partecipazione ieri sera, mercoledì 29 maggio, per il dibattito elettorale tra i candidati sindaco organizzato dal Giornale di Vimercate e Lesmo in vista delle ormai imminenti elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

Elezioni a Lesmo: rivedi il faccia a faccia tra i candidati sindaco

I tre candidati in corsa per la fascia di sindaco si sono confrontati sul "palco" della Sala consiliare del Municipio. A darsi battaglia sono stati Sara Dossola (Lesmo Amica), Marco Desiderati (Insieme si può fare) e Laura Confalonieri (Fratelli d'Italia), che si sono sfidati in un faccia a faccia piuttosto acceso ed entusiasmante. Tanti i temi toccati: dall'urbanistica alla viabilità, da Pedemontana al futuro degli immobili pubblici, senza dimenticare i progetti per le fasce più fragili e le frazioni.

Lo scambio dei regali tra i candidati

Come ormai da tradizione, gli sfidanti si sono "incrociati" una domanda a testa, ma si sono consegnati anche un regalo. Sara Dossola ha consegnato una pianta con una dedica a Laura Confalonieri, mentre un'agenda e un portachiavi realizzati dai ragazzi della Lega del Filo d'Oro a Marco Desiderati. L'ex borgomastro ha ricambiato con un omaggio floreale a entrambe le sfidanti, cui è stato consegnato anche un segnaposto con la scritta "consigliere di minoranza" da utilizzare dopo le elezioni. Per ultima, Laura Confalonieri ha donato una tazzina di caffè (consegnato simbolicamente anche i cittadini di Lesmo) e una "maschera" per dormire alla collega Dossola; a Desiderati invece è stato consegnata una confezione di cemento "per costruire il ponte sul Lambro" e una targhetta per scrivere i nuovi orari del Comune.