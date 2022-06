Elezioni a Meda: affluenza del 44,69 per cento, dalle 14 lo spoglio

Elezioni a Meda: l'affluenza alle urne alle 23 di ieri, domenica 12 giugno 2022, è stata del 44,69 per cento (contro il 53,41 per cento del 2017). Dalle 14 lo spoglio delle schede per scoprire chi sarà il nuovo sindaco.

Chi sarà il nuovo sindaco?

Dalle 14 inizierà lo spoglio delle schede, che potrete seguire in diretta sul nostro sito www.primamonza.it, per capire chi sarà il nuovo sindaco di Meda. Quattro gli aspiranti primi cittadini: l'attuale sindaco Luca Santambrogio (sostenuto da una coalizione di Centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica Santambrogio sindaco), Marcello Proserpio (in corsa con una coalizione di Centrosinistra formata da Pd, Medaperta e Sinistra e Ambiente - Impulsi), Rina Del Pero (Polo civico) e Antonino Villante (Italexit).

