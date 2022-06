Elezioni a Sulbiate, dalle 14 al via lo spoglio per le comunali

Elezioni a Sulbiate, dalle 14 di oggi, lunedì 13 giugno 2022, al via lo spoglio delle schede elettorali che determinerà chi sarà il nuovo sindaco che guiderà Sulbiate fino al 2027.

Affluenza al 54,28%

L'affluenza registrata ieri sera a Sulbiate, domenica 12 giugno 2022, alla chiusura dei seggi è stata del 54,28%. Una percentuale molto bassa se raffrontata con il passato anche se è risultata la più alta in tutta la provincia di Monza e Brianza e in linea con il dato nazionale.

Alle ore 12 di ieri, domenica, aveva votato il 17%. Alle 19 il 39% mentre alle 23 il 54,28% che equivalgono a 1934 sulbiatesi che hanno espresso il loro voto a fronte di 3588 aventi diritto.

I candidati

I candidati che si contendono lo scranno più alto di Sulbiate sono il sindaco uscente Carla Della Torre, appoggiata dalla civica "Per Sulbiate" e Davide Brambilla, candidato sindaco per la civica "Più Sulbiate".

Lo spoglio in diretta dalle 14 sul nostro sito

A partire dalle 14 potrete seguire lo spoglio in diretta sul sito www.primamonza.it . I risultati definitivi dovrebbero arrivare entro la srata. Invece da domani, martedì, con il Giornale di Vimercate, troverete un ampio speciale con l'analisi del voto in tutti i comuni al voto per eleggere il Consiglio comunale e le dichiarazioni dei vincitori e degli sconfitti.