Elezioni a Usmate Velate: è scontro sul dibattito tra candidati (che non si farà)

"Il modo in cui, specialmente in quest’ultimo anno, l’opposizione ha scelto di portare avanti la propria attività politica ha spesso calpestato il rispetto che deve sempre esserci per l’avversario politico. Un atteggiamento offensivo e irrispettoso replicato dentro e fuori dal Consiglio comunale, tramite interviste mezzo stampa e sui social. Dal momento che l’obiettivo del nostro agire politico e amministrativo è invece sempre stato il bene della nostra comunità, eravamo intenzionati, nonostante la macchina del fango creata dall’opposizione, ad accettare di confrontare il nostro programma e quello della controparte in un dibattito pubblico. Con la stessa trasparenza abbiamo garantito il numero legale per il Consiglio comunale del 22 maggio richiesto dalla minoranza, dove però ancora una volta è andato in scena il tentativo dell’opposizione di distorcere la realtà con accuse infondate verso l’Amministrazione. Davanti a tali atteggiamenti svilenti per il nostro parlamento cittadino, ci siamo chiesti come sarebbe un confronto pubblico con una controparte che mira solo a offendere? Quale sarebbe il valore aggiunto per i cittadini che vogliono arrivare informati alle elezioni? I dubbi che avevamo in queste settimane hanno trovato una risposta questa mattina (lunedì scorso, ndr). Il candidato sindaco dell’altra lista, sulla pubblica piazza del mercato a Usmate, ha insultato all’improvviso e senza alcun motivo un nostro candidato che rientrava a casa dopo il gazebo, definendolo “fenomeno” e “coglione”. Il candidato della destra non è nuovo a certe sparate. Per queste ragioni e con questi precedenti, crediamo che non sia possibile un confronto pubblico civile con il candidato della lista di destra"