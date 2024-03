Elezioni a Usmate Velate: il centrodestra rompe gli indugi e punta su Stefano Vimercati

Il dado è tratto. Il centrodestra (o almeno una parte di esso) di Usmate Velate ha deciso: Stefano Vimercati è il candidato sindaco di Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Cambiamo Insieme. Alle urne se la vedrà con Lisa Mandelli, primo cittadino uscente.

Stefano Vimercati candidato sindaco a Usmate Velate

La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata nel fine settimana al termine di un lungo percorso e di un confronto serrato che durava ormai da mesi. Al tavolo non solo i partiti, ma anche la civica Cambiamo Insieme, che con ogni probabilità sarà il contenitore con il quale la coalizione si presenterà al giudizio degli elettori.

L'annuncio della coalizione

Vimercati, attuale consigliere di opposizione nonché capogruppo della Lega, è uno storico volto della politica locale, ambiente nel quale opera da ormai un decennio:

"Stefano Vimercati è il candidato Sindaco scelto da Lega, Fratelli d’Italia, Udc e dalla lista civica Cambiamo Insieme che sfiderà il prossimo 8 e 9 giugno il sindaco uscente Lisa Mandelli - conferma la nota stampa diffusa dalla squadra del centrodestra - Vimercati è persona di esperienza, in Consiglio comunale dal 2014, attualmente capogruppo della Lega. Da grande conoscitore del nostro territorio è stato promotore in questi anni di molte iniziative, tramite mozioni e interrogazioni, nell’interesse del nostro paese per gli usmatesi e velatesi. Lui è il nostro candidato sindaco per voltare pagina a una amministrazione, quella di centrosinistra del sindaco Mandelli, spenta, lenta, poco trasparente e molto litigiosa".

Il mancato accordo con Forza Italia e Italia Viva

Riferimenti che non necessitano di ulteriori chiarimenti, ma che richiamano alcune fratture apertesi nella maggioranza nel corso dell’ultimo mandato di governo. Non da ultimo lo strappo (verosimilmente definitivo) tra il Partito Democratico e il vicesindaco Pasquale De Sena. Proprio quest’ultimo, non è un mistero, è stato a lungo seduto al tavolo delle trattative con il fronte del centrodestra con l’obiettivo di trovare un’intesa. Ma per il momento pare che non sia arrivata nessuna fumata bianca tra la coalizione, ora guidata da Vimercati, e l’esponente di Italia Viva. E nemmeno con Forza Italia. Entrambe le forze politiche, dunque, restano alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.

"Sinistra inadatta al governo"

Poi altre stilettate contro il centrosinistra che governa il paese:

"La sinistra ha dimostrato in questi cinque anni essere inadatta al governo: recente è la crisi di maggioranza che ha visto il sindaco sfiduciare, di fatto, il proprio vicesindaco mostrando una profonda divisione interna al centrosinistra palesando il fallimento politico di questa amministrazione - prosegue il comunicato - Senza dimenticare poi le scelte sbagliate e non condivise con il territorio, prima fra tutte il contestatissimo e costoso senso unico di via Cavour. Tutto questo mentre incombe ancora l’inquietante ombra delle indagini ancora in corso della Procura di Monza sull’attività dell’Ufficio tecnico comunale a carico di un dipendente comunale le cui deleghe politiche sono tutt’ora in capo proprio al sindaco Mandelli".

La presentazione della lista

Infine l’invito al primo appuntamento pubblico aperto alla cittadinanza per la presentazione ufficiale del candidato, della squadra e del programma:

"Il centrodestra è pronto per portare avanti un rinnovo della classe politica comunale di cui il paese, ne siamo certi, ha profondamente bisogno. Abbiamo le idee chiare e siamo pronti a rinnovare metodo e criterio di amministrazione mettendo a disposizione dei cittadini le competenze acquisite in questi anni di lavoro di squadra in Consiglio comunale, nell’unico ed esclusivo interesse verso i bisogni del territorio. Giovedì 21 marzo faremo la prima presentazione ufficiale alla cittadinanza del candidato sindaco e dei programmi per Usmate Velate, percorso condiviso da Lega, Fratelli d’Italia, Udc e dalla lista civica Cambiamo Insieme. In attesa di allargare la squadra con le restanti forze del centrodestra".

Insomma, le porte della coalizione sono ancora aperte per eventuali alleati. Italia Viva e Forza Italia in primis.