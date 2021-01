Elezioni a Vimercate: “Il centrodestra si presenterà compatto”. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno formalizzato la volontà di correre uniti in vista delle Amministrative di primavera.

Elezioni a Vimercate: “Il centrodestra sarà compatto”

Sono otto i centri della Provincia di Monza e Brianza che andranno al voto la prossima primavera per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Il più grande è Desio, ma molta attenzione è puntata anche su Vimercate, l’unico centro della Brianza guidato dal Movimento 5 Stelle con il sindaco Francesco Sartini.

Proprio a Vimercate il centrodestra ha ufficializzato in queste ore la volontà di correre unito, aprendo a liste civiche.

“Il Centrodestra unito è la vera alternativa a Pd e M5S per governare la città per i prossimi 5 anni” ha sottolineato in una nota Norberto Verderio, segretario cittadino della Lega.

“Gli altri litigano, noi corriamo uniti”

“Mentre Partito democratico e Movimento 5 Stelle – prosegue Verderio – sono alle prese con l’imbarazzante e dannosa paralisi del Parlamento e del Governo, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno formalizzato la volontà di correre uniti in vista delle Amministrative. “Molto probabile l’apertura a liste civiche. Scuola, sport, lavoro, salute pubblica, viabilità e trasporti, sostegno al commercio locale, piscina, vecchio ospedale, cultura saranno alcuni dei temi al centro dei tavoli che porteranno alla stesura del programma elettorale. “Pur nelle modalità imposte dalla pandemia, la Lega è al lavoro da alcuni mesi per dare una risposta alle tante criticità irrisolte dalla disastrosa parentesi grillina e che certo non troveranno risposta in un centrosinistra litigioso, pronto ad aprirsi alla surreale alleanza con l’ex nemico giurato Cagliani”.

Il riferimento evidente è ad Alessandro Cagliani, un tempo esponente di “Noi per Vimercate”, ora con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.