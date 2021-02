Elezioni a Vimercate, il centrosinistra ha scelto il candidato sindaco.

Ecco chi è il nome nuovo

Una scelta che spiazza e sorprende. Un jolly pescato fuori dal mazzo dei nomi che circolavano da tempo. E ancora una volta un candidato giovane, come 5 anni fa,

E’ Francesco Cereda, 34 anni ad aprile, il candidato sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative.

Esponente del Partito democratico

Esponente del Partito democratico, già consigliere comunale di maggioranza, ex responsabile del circolo di Vimercate-Ruginello, Cereda ha collaborato anche dei direttivo provinciale del partito. Sposato, padre da poche settimane, Cereda hauna laurea triennale in Scienze Politiche e una magistrale in Comunicazione. E’ stato consigliere comunale dal 2014 al 2016.

Coalizione fatta, con l’incognita Italia Viva

Il suo nome, messo sul tavolo dal Pd, è piaciuto sin da subito anche agli alleati di Azione, Vimercate futura, Comunità solidale e Articolo Uno. Resta da capire se troverà l’appoggio anche di Italia Viva.

Sul Giornale di Vimercate in edicola da domani un’intervista in esclusiva.