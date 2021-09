Elezioni a Vimercate, il sindaco schiera la famiglia

Un vero e proprio record quello del sindaco di Vimercate Francesco Sartini. In occasione delle elezioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre, il primo cittadino, ex 5 Stelle e ora di nuovo candidato per un polo civico, fa scendere in campo moglie, due figlie... e non solo.

Moglie e due figlie

Confermata la candidatura della moglie, Nadia Giusto (già candidata 5 anni fa e attuale consigliera comunale uscente). A marito e moglie a questo giro si aggiungono però anche le due figlie, Emma Sartini e Maria Rita Sartini, anche loro in corsa per un posto in Consiglio comunale.

E anche il fidanzato...

Non è tutto, però. Perché in una delle quattro liste che sostengono il sindaco uscente c'è anche il nome di Francesco Scotti, fidanzato di una delle due figlie del sindaco. Un vero e proprio record...

Gli altri candidati

Nel frattempo sabato scorso è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Come noto Sartini sarà sfidato dal candidato del centrosinistra Francesco Cereda e da quello del centrodestra Giovanni Sala.

Lo speciale sul Giornale di Vimercate

Sul Giornale di Vimercate in edicola uno speciale con tutte le liste e i più di 200 nomi dei candidati al Consiglio comunale.