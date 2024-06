Elezioni Agrate Brianza 2024, Sironi fa il bis

Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative di Agrate Brianza prenderanno il via alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno.

Elezioni Agrate Brianza 2024

Tre i candidati: Simone Sironi, sindaco uscente, candidato per il centrosinistra (Partito democratico, Agrate futura, Insieme per Agrate); Massimo Bosisio per il centrosinistra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Agrate Ideale) e Luigi Porta (Lista civica agratese).

Agrate, per la prima volta nella sua storia, potrebbe finire al ballottaggio. L'affluenza definitiva alle 23 di ieri, domenica 9 giugno, si è attestata al 61,71%.