Elezioni amministrative Seveso, martedì il "Faccia a faccia". Organizzato in collaborazione tra la Comunità Pastorale e il Giornale di Seregno.

Quattro candidati al "Faccia a faccia"

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre, i candidati alla poltrona di sindaco di Seveso sono pronti a lanciare un appello finale e a confrontarsi sui temi fondamentali per il futuro della città. E' in programma martedì sera alle 20.30 all'oratorio di Baruccana il "Faccia a faccia" tra i quattro candidati alla poltrona di sindaco. Il primo cittadino uscente Luca Allievi, sostenuto dalla lista civica Allievi Sindaco; il candidato della coalizione di Centrosinistra Gigi Malerba supportato dal Pd e dalle liste civiche Civica Butti e Seveso Futura; il candidato del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Albericci e l'unica donna in corsa per la poltrona, scelta dal Centrodestra, Alessia Borroni, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla civica ViviAmo Seveso.

Collaborazione con la Comunità Pastorale

L'appuntamento è organizzato dal Giornale di Seregno in collaborazione con la Comunità Pastorale San Pietro da Verona. Si toccheranno tutte le tematiche più importanti legate alla vita sevesina. L'incontro si terrà all'aperto e, in caso di avverse condizioni meteo, sarà visibile sul canale Youtube della stessa comunità pastorale. All'evento interverrà anche il parroco don Carlo Pirotta.