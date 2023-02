Il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative: si vota il 14 e 15 maggio.

In primavera si tornerà dunque al voto. Passata l’ultima tornata elettorale delle Regionali in Lazio e Lombardia (dove hanno vinto i due candidati di centrodestra), tra poco più di due mesi riapriranno le urne.

Elezioni comunali a maggio

Nella riunione di ieri, giovedì, a Palazzo Chigi il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale secondo turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

Sette Comuni chiamati alle urne in Brianza

In Brianza saranno sette i Comuni chiamati a rinnovare i Consigli comunali e a eleggere il nuovo sindaco. Si tratta di Seregno, Carate Brianza, Nova Milanese, Brugherio, Lazzate, Cogliate e Macherio.

Per quattro dei sette Comuni al voto (Seregno, Carate Brianza, Brugherio e Nova Milanese) potrebbe essere necessario anche il turno di ballottaggio, previsto negli enti con una popolazione residente superiore ai 15 mila abitanti, nel caso in cui al primo turno uno dei candidati non raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La tornata elettorale coinvolgerà circa 800 Amministrazioni nel nostro Paese. Tra i capoluoghi di provincia al voto ci sono i comuni di Teramo, Udine, Latina, Imperia, Brescia, Sondrio, Ancona, Brindisi, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Massa, Pisa, Siena, Terni, Treviso e Vicenza.