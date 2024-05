Elezioni, "Camparada Civica" lancia il guanto di sfida: "Cambiamo libro, non pagina"

Prima uscita pubblica per "Camparada Civica", la squadra che alle ormai imminenti elezioni comunali di Camparada sostiene la candidatura a sindaco di Maria Luisa Cogliati. Lo scorso lunedì sera, 20 maggio, lista e programma sono stati ufficialmente presentati.

"Camparada Civica" lancia il guanto di sfida

"Cambiamo libro, non pagina". Questo lo slogan scelto dalla civica che alle urne affronterà il sindaco uscente Mariangela Beretta (che si presenterà ufficialmente venerdì sera in Sala consiliare). Un guanto di sfida chiaro, lanciato con l'obiettivo di portare un cambiamento importante dopo gli ultimi cinque anni di Amministrazione:

"La nostra è una lista che nasce accogliendo al proprio interno persone portatrici di differenti sensibilità politiche, saldamente unite dalla volontà di attuare un'Amministrazione comunale trasparente caratterizzata da un approccio concretamente orientato all'attenzione e all'ascolto di tutti i cittadini - le parole della candidata sindaco - Un progetto che garantisca con chiarezza ed equità diritti e servizi, ma che soprattutto restituisca voce ai camparadesi che finora hanno vissuto un totale distacco dalla amministrazione locale"

"Cambiamo libro, non pagina"

Cogliati, oggi alfiere di "Camparada Civica", tra qualche settimana affronterà il suo passato. Non più di cinque anni fa, infatti, era stata eletta in Consiglio comunale con la squadra che oggi sostiene la sua avversaria, ma nel 2020 aveva deciso di lasciare la maggioranza per continuare la propria esperienza da consigliere indipendente:

"Purtroppo ho notato un'Amministrazione superficiale e una gestione del paese non trasparente. Ecco perché dopo un anno ne ho preso le distanze, in quanto ho sempre interpretato il mio ruolo di consigliere comunale in maniera molto libera, cercando di approfondire ogni questione nel merito e assumendo le decisioni che ritenevo migliori nell'interesse del paese. Oggi ho deciso di raccogliere questa sfida per amore di Camparada e dei camparadesi: insieme non vogliamo cambiare pagina, ma proprio il libro"

Le priorità del programma

Tante le proposte e le idee inserite all'interno del programma elettorale. Dall'ambiente alla manutenzione del patrimonio pubblico, dalle politiche giovanili alla cultura, senza dimenticare la sfera del sociale, l'attenzione nei confronti del tema Pedemontana e soprattutto l'implementazione del personale comunale, oggi in sofferenza. Tuttavia sono due, su tutte, le priorità che la lista si pone in caso di vittoria:

"Il nostro prioritario impegno sarà rendere trasparenti i bilanci, le nomine, le informazioni, le decisioni e le convenzioni. Lo faremo aumentando la partecipazione, aprendo canali di comunicazione diretta assicurando a tutti i cittadini il diritto di verifica e informazione. E poi riapriremo le porte del Municipio, specialmente il sabato, con il sindaco che alla mattina sarà a disposizione e all'ascolto dei camparadesi"

La lista

"Camparada Civica" si presenta dunque come un progetto molto trasversale. Insieme a Cogliati ci saranno infatti i "senatori" Tiziano Beretta e Roberto Ferrari, entrambi già candidati sindaco nel passato e sempre per forze afferenti all’ambito del centrodestra. Al loro fianco anche Matteo Sala (anche lui fuoriuscito dalla maggioranza nel corso dell’ultimo mandato) e Fabio Barbieri, che nel quinquennio appena trascorso ha ricoperto il ruolo di consigliere per "Vivere Camparada", lista di centrosinistra. Completano poi il gruppo: Luca Domenico Alecci, Agnese Canobbio (figlia della candidata sindaco), Sabrina Colombo, Luciana Pastore, Emanuele Parma ed Elena Pilotti.