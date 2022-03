Seregno

Domenica 29 maggio alle urne per definire i consigli direttivi. Da settimana prossima cinque assemblee per presentare la novità alla cittadinanza.

A Seregno è fissato per domenica 29 maggio l'election day per definire i consigli direttivi dei Comitati di quartiere. Lo ha deciso l'Amministrazione, dopo l'approvazione in Consiglio del Regolamento istitutivo dei Comitati. In calendario cinque assemblee per presentare le elezioni alla cittadinanza.

Election day per i Comitati di quartiere

La data da segnare sul calendario è domenica 29 maggio, quando i seregnesi saranno chiamati a eleggere i consigli direttivi dei Comitati di quartiere. In questi anni i Comitati hanno operato senza una precisa normativa per regolarne i compiti e i criteri di rappresentatività. Il nuovo regolamento, invece, definisce le funzioni, le procedure delle elezioni nonché le modalità con cui rapportarsi con l'Amministrazione comunale. I Comitati saranno interpellati dal Comune su svariati temi: piani urbanistici d'impatto per il quartiere, piani commerciali e viabilità locale, servizi di pubblica utilità e progetti per la sicurezza.

Individuati nove quartieri

Il regolamento comunale ha individuato nove quartieri: Centro, San Rocco, Consonno-Fuin, San Salvatore, Lazzaretto-San Giuseppe, Ceredo, Santa Valeria, Sant’Ambrogio e San Carlo. Per illustrare la novità delle elezioni dei Consigli direttivi e le modalità di presentazione delle candidature, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore ai Quartieri William Viganò incontreranno i cittadini interessati in cinque assemblee, in diverse zone della città.

Cinque assemblee pubbliche

Questo il programma delle assemblee, a partire dalla prossima settimana: lunedì 14 marzo per i quartieri Centro, Lazzaretto e San Giuseppe presso la sala civica Gandini. Il 21 marzo per San Rocco, Consonno e Fuin nell'Auditorium della scuola media Don Milani, il 28 marzo per Ceredo e Santa Valeria nel Centro Ambientale di via Alessandria, il 4 aprile per Sant’Ambrogio e San Carlo all'oratorio Sant’Ambrogio e, infine, l'11 aprile per il quartiere San Salvatore e Dosso nella casetta Terruzzi e Consonni di via Montello.